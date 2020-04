Nuovo raid vandalico in via Veneto. Ricolpito il negozio di parrucchiere. Anche quello di sigarette elettroniche e la banca

Un nuovo atto vandalico, avvenuto stanotte, in via Veneto. Sono state danneggiate ancora le vetrine del parrucchiere, che si trova vicino al sottopasso e che erano già state colpite, da mani ancora ignote, la mattina di Pasquetta. Ma stanotte, sono state prese di mira anche le vetrate del negozio che vende sigarette elettroniche e della banca Intesa San Paolo. Colpite, non è da escludere con una spranga in metallo come sarebbe avvenuto lunedì scorso, le porte di ingresso dell’istituto di credito e delle attività commerciali.

“Oggi sarebbero dovuti venire a farmi i lavori per sistemare la vetrina – spiega il titolare del negozio di parrucchieri. Ho fatto di nuovo denuncia ai carabinieri”.

Carabinieri che stavano già portando avanti le indagini per risalire al responsabile o ai responsabili, attraverso anche le telecamere di sicurezza. Non ci sarebbero stati, nemmeno stavolta, tentativi di furto, ma solo un atto per fare danni alle vetrine.





