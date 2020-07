Operazione Campo di Marte, il plauso del Sindaco Ghinelli alle Forze di Polizia

“Esprimo la mia più ampia soddisfazione per l’esito dell’operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Municipale svoltasi ieri pomeriggio a Campo di Marte. E’ grazie alla collaborazione e alla sinergia fattive e costanti tra le forze di polizia, che contraddistinguono l’operato di quelle attive nel nostro territorio, che è possibile raggiungere risultati significativi come questo. La sicurezza dei cittadini e l’attenzione puntuale per le zone della città più sensibili rimangono priorità essenziali e imprescindibili, così come rimangono massimi il controllo e il presidio. Grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, al Signor Questore a al Comandante della Polizia Municipale”.

L’operazione si è svolta ieri pomeriggio. Il bilancio è di due arresti.