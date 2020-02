Pan dolce speziato alle noci e banane (per abbinamenti dolci e salati)

Bentornati ragazzi alle ricette di Zenzero&Cannella!! La ricetta di oggi (Pan dolce speziato alle noci e banane) é molto particolare, ha origini americane (difatti l’ho imparata vivendo negli Stati Uniti per poi rielaborarla in base alle mie esigenze) e si tratta di una via di mezzo tra un dolce ed un pane morbido in cassetta che si presta perfettamente sia come colazione, spuntino dolce ecc che come pan dolce speziato in audace abbinamento al salato che ve lo assicuro è la fine del mondo!

Sui gusti non si discute, ma provatelo in entrambe le varianti e non ve ne pentirete, io in ricetta ho messo opzionali anche le spezie per i non amanti, tuttavia io di spezie miste ne metto sempre abbastanza perché fanno la differenza, danno quello sprint in più al risultato finale!!

Poi comunque sul finale della ricetta vi darò un paio di consigli su come abbinare il pan dolce al salato ma adesso…mettetevi al lavoro ragazzi!!

140 gr farina tipo ’00’

130 gr farina tipo ‘1’

150 gr zucchero semolato(da diminuire a 80 gr per la versione da abbinare al salato)

8 gr lievito per dolci

60 gr burro a pomata

2 banane molto mature schiacciate

2 uova leggermente sbattute

1/4 cucchiaino bicarbonato di soda

1/2 cucchiaino di sale

60 gr noci tostate tritate grossolanamente

-Pepe mix creola (=pepe verde, nero, bianco e rosa) macinato al momento q.b.(facoltativo)

-Noce moscata macinata al momento q.b.(facoltativo)

PREPARAZIONE

Mettete in una terrina il burro morbidissimo-a pomata-ed iniziate a lavorarlo alla minima velocità con le fruste elettriche. Aggiungete gradualmente lo zucchero e continuate ad impastarw per amalgamare benissimo il tutto. Unite piano le uova leggermente sbattute, macinate sull’impasto un cucchiaino circa di noce moscata ed un cucchiaio raso circa di pepe mix creola(trovate il barattolino con il macinino incorporato nei supermercati). Unite le banane schiacciate.

Miscelate insieme le farine, il lievito, il sale ed il bicarbonato di sodio ed unitelo al composto continuando ad amalgamare con una spatola o mestolo di legno finché tutti gli ingredienti non saranno perfettamente incorporati.

Per ultimo unite le noci ben tostate e tritate grossolanamente. Versate in uno stampo da pane in cassetta e cuocete in forno caldo 180°C per 40 min circa, finché inserendo uno stecchino al centro del pane non uscirà pulito.

Sfornate e lasciate raffreddare perfettamente su una griglia.

Tagliate a fette il vostro Pan dolce speziato e assaggiatelo prima così, poi con un velo di burro o marmellata a vostro piacere, oppure….azzardate ed accompagnate le fette ad un gorgonzola, un Roquefort, o comunque un pecorino o altro formaggio stagionato piuttosto forte. Assaggiate anche con un buon salame saporito!!

Divertitevi e soprattutto…buono spuntino, dolce o salato che sceglierete!!!

Alla prossima

Chiara Castellucci