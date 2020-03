Sansepolcro, il sindaco interviene sugli ultimi casi di Coronavirus in Valtiberina Toscana

“A nome della comunità tutta di Sansepolcro, esprimo solidarietà alla cittadinanza di Badia Tedalda per i casi di Coronavirus che si stanno registrando. Da parte nostra, garantiamo massima collaborazione per tutto ciò che e’ possibile. Con l’occasione voglio raccomandarmi di nuovo con i miei concittadini: restate a casa, indossate le mascherine, proteggete gli anziani, lavate spesso le mani, andate al supermercato negli orari meno affollati, abbiate la massima cura e il massimo rispetto delle regole indicate dal Ministero. Ognuno di noi deve fare la sua parte, non saranno giorni facili per nessuno. Per quanto riguarda Sansepolcro, anche oggi non ci sono casi di Coronavirus. Ai miei cittadini dico ancora: state in casa. E’ un momento, purtroppo, fondamentale per il propagarsi del virus”.