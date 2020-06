Ripa di Olmo, lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale. Senso unico alternato sulla SS 73 da oggi fino al 26 giugno (orario 8-18)

Da oggi, martedì 9 giugno, e fino al termine dei lavori previsto per venerdì 26 giugno, è istituito il senso unico alternato di circolazione, lungo la S.S. 73 Senese Aretina, nel tratto che va dal km 138+015 al km 138+848 in località Ripa di Olmo, con orario 8-18 e ripristino della regolare circolazione dalle ore 18 alle ore 8 del giorno successivo e nei giorni festivi. Negli stessi giorni e nei medesimi orari, in ambo i lati del tratto della S.S. 73 Senese Aretina in località Ripa di Olmo, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Questo per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione stradale per conto di Anas.