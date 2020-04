Ruscelli: “lavoriamo perché il Covid non colpisca anche l’informazione”

La forbice si allarga: l’informazione è sempre più essenziale in queste ore ma il sistema dell’editoria è sempre più in difficoltà nel garantirla. Notizie preoccupanti vengono dall’emittenza locale e quindi radio, televisioni e giornali on line ma anche da gruppi della carta stampata e pensiamo alla sospensione delle pubblicazioni del Corriere di Siena con l’ipotesi della riduzione delle pagine nelle altre edizioni. La crisi del mercato pubblicitario crea gravi problemi a un elemento centrale della nostra democrazia che è quello dell’informazione.

Il Pd aretino esprime quindi solidarietà ai giornalisti minacciati nel loro posto di lavoro e conferma la necessità dello stanziamento degli 80 milioni di euro previsti dal decreto Cura Italia per il settore. Dell’informazione abbiano bisogno non solo domani ma anche oggi e nulla deve andare perduto in queste settimane.