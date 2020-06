Terranuova Traiana, presentazione di Jacopo Cioce

L’Asd Terranuova Traiana comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Cioce.

Centrocampista centrale nato a Genova il 26 luglio 1998, alto 167 cm, di piede destro, figlio d’arte, il padre ha giocato nei dilettanti dell’US Angelo Baiardo di Genova, Cioce cresce calcisticamente nelle giovanili della Sampdoria, con la quale disputa due campionati Primavera, collezionando 48 presenze e 9 gol, guidando da capitano e numero 10 i blucerchiati alle final eight nazionali di categoria. Nel 2017 passa in serie D prima al Savona in prestito e poi viene girato al Ligorna, dove totalizza in totale 17 presenze. Approda in Toscana nella stagione 2018-2019 dove con la Rignanese colleziona 34 presenze e 4 gol nel campionato di Eccellenza. Quindi nell’estate scorsa viene acquistato dal Montevarchi, per tornare poi nuovamente alla Rignanese.

Mediano dinamico, Cioce può ricoprire tutto il centrocampo, con all’occorrenza alcune sortite offensive. Struttura e baricentro basso. Molto freddo e coraggioso. Indubbiamente un gran colpo di mercato operato dal direttore sportivo Donello Resti che mette a disposizione di mister Marco Becattini un giocatore di notevole spessore.

Il club di piazza generale Felice Coralli da il benvenuto in biancorosso a Jacopo Cioce.