A Civitella riparte A.F.A.

CIVITELLA – Dopo la sospensione dell’anno scorso dovuta alla pandemia quest’anno riparte il progetto A.F.A. (attività fisica adattata), un’attività fisica dolce finalizzata a far recuperare tono muscolare, migliorare lo stato delle articolazioni e aumentare la resistenza alla fatica oltre ad incentivare un sano stile di vita.

Un’attività preziosa per adulti e anziani perché coniuga salute e socialità. Sono un’iniziativa utile per il benessere di adulti, anziani, ma non solo, l’amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana è impegnata nel promuovere stili di vita corretti e il benessere dei cittadini.

I corsi si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 presso la palestra della Scuola secondaria di primo grado a Badia al Pino e avranno inizio lunedì 4 ottobre. Per informazioni contattare il referente dei corsi A.F.A. Dott.ssa Silvia Marzoli 334/6639621.