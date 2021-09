Abbonamenti: il Sansepolcro lancia la GoldCard!

Dopo il successo di pubblico delle prime partite, il Sansepolcro Calcio lancia la campagna abbonamenti per i match interni della squadra bianconera. I tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento avranno diritto ad una speciale GoldCard nominativa con la quale, ad ogni incontro, sarà possibile accedere alla tribuna coperta dello stadio comunale Buitoni.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’azienda BMA, prevede inoltre un interessante offerta per tutti i tifosi e collezionisti: assieme all’accesso alle partite casalinghe, infatti, gli acquirenti della GoldCard avranno in omaggio anche la speciale maglia realizzata in occasione del Centenario bianconero 1921-2021. Un girocollo nero in lana e seta, rigorosamente made in Italy, nel quale sono riportati lo stemma della società e il logo celebrativo dei cento anni dalla fondazione del Borgo.

Il costo della GoldCard per la stagione 2021-22 è di 150 euro. La tessera e la maglia possono essere ritirate alla sede del Sansepolcro (lato viale Osimo) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e il sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30.