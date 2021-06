Amen Scuola Basket Arezzo in trasferta sabato sul campo del Valdisieve

E’ stata presentata al Punto Vendita Conad di Ponte a Chiani la sfida che sabato alle ore 20.30 vedrà impegnata l’Amen Scuola Basket Arezzo contro il Valdisieve di coach Pescioli.

Dopo la sconfitta casalinga maturata Mercoledi nel turno infrasettimanale contro Montecatini, la squadra di coach Evangelisti insegue la vittoria che permetterebbe alla SBA di evitare matematicamente i PlayOut in questo penultimo turno di seconda fase.

Un vero e proprio scontro diretto contro un avversario ferito dalla sconfitta sul campo di Lucca e che, come gli amaranto, è affamato di punti per migliorare la propria classifica. La partita è in programma Sabato alle ore 20.30 presso la Palestra Balducci di Pontassieve, arbitri i Sigg. Barbarulo di Vinci (FI) e Parigi di Firenze.

Domenica via alla seconda fase per l’Amen nel campionato di Serie D, la squadra guidata in panchina da coach Pasquinuzzi affronterà in trasferta Santo Stefano Campi Bisenzio formazione che ha ottenuto il quarto posto con 8 punti nel Girone B. La gara si giocherà alle ore 19.30 presso la Fondazione Spazio Reale di San Donnino a Campi Bisenzio.

Per quanto riguarda le giovanili i primi a scendere in campo sono gli Under 13 impegnati nell’anticipo di Venerdi a San Giovanni Valdarno contro il CMB Valdarno, poi Domenica mattina alle ore 11 la Galvar Under 14 Rosso ospiterà al Palasport Estra il Basket Reggello. In trasferta invece la Chimet Under 15 Eccellenza sul campo della Laurenziana e l’Under 14 Blu sempre a Firenze ma sponda Basketball Academy.

Lunedi sarà poi il turno delle due formazioni Under 18, la Tecnoil si giocherà la possibilità di accedere alle finali regionali Eccellenza sul campo della capolista Pino Firenze, mentre alle 21 al Palasport Estra la Rosini Impianti Under 18 Silver attende la visita della Synergy Valdarno.