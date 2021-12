Anghiari di Natale – gli eventi del weekend

La mostra dei Presepi dal Mondo, le luminarie di Anghiari si Accende, le visite guidate nel centro storico e al Museo della Battaglia e di Anghiari e la proiezione di Pan de’ Mia

Tutto pronto per il secondo fine settimana di iniziative che caratterizzano il programma di Anghiari di Natale. Numerosi e di assoluto spessore gli eventi previsti soprattutto domenica 12 dicembre, in una giornata che si annuncia davvero imperdibile. I visitatori, oltre ad ammirare nelle vetrine delle botteghe artigiane i Presepi provenienti da tutto il Mondo, potranno infatti trascorrere una giornata “piena” di iniziative. In Piazza Baldaccio e sotto la Galleria Girolamo Magi (Le Logge) si svolgerà a partire dalle ore 8:00 e fino a sera (come ogni seconda domenica del mese), “Memorandia”, con i classici mercatini dedicati ad antiquariato, modernariato e collezionismo. A partire dalle ore 10:00 ci sarà la possibilità di partecipare alle visite guidate nel centro storico e nei musei di Anghiari, in collaborazione con il Centro Guide di Arezzo (costo di 10 euro che comprende anche un simpatico gadget in omaggio e dei “buoni di accoglienza” nei negozi aderenti). Nel pomeriggio alle ore 15:00 sono in programma le visite accompagnate al Museo della Battaglia e di Anghiari, per la mostra “La Civiltà delle Armi e le Corti del Rinascimento” con le opere provenienti da Le Gallerie degli Uffizi all’interno del progetto “Terre degli Uffizi”, quindi alla scoperta dalla storia e dell’arte degli uomini d’arme di Anghiari del Quattrocento. Alle ore 17:30 al Teatro di Anghiari si terrà la proiezione di Pan de’ Mia (nuova versione del film che ha caratterizzato l’edizione 2020 di Tovaglia a Quadri) con prenotazione dei biglietti al link https://www.teatrodianghiari.it/. A concludere questo intenso programma ci sarà il primo dei due appuntamenti “Anghiari si Accende” (il secondo è previsto per il 26 dicembre), con le mura, i vicoli e le piazzette del centro storico illuminati da candele e torce. L’iniziativa si terrà dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e renderà ancora più affascinante uno dei Borghi più belli d’Italia, regalando un’atmosfera suggestiva. I visitatori presenti avranno la possibilità di partecipare a “neque lux sine umbra”, visita alla scoperta del borgo illuminato.

Nel centro del paese sono state inoltre sistemate delle postazioni selfie per effettuare foto-ricordo da mettere magari nei social con l’hashtag #AnghiaridiNatale e vincere una cena per due in un locale a scelta del paese (premio per la fotografia che riceverà il maggior numero di like). Tutto ruoterà, così come ogni giorno, attorno alla mostra itinerante dei Presepi dal Mondo (arrivati ad Anghiari grazie alla collaborazione con l’Associazione Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno) collocati nelle vetrine delle botteghe artigiane del centro storico e ai Presepi realizzati nel corso degli anni dall’ex Istituto d’Arte (situati sempre nella parte antica del paese). Un’iniziativa che sta riscuotendo grande successo e che sta facendo conoscere Anghiari come un vero e proprio “Borgo dei Presepi” in cui è possibile vivere appieno la suggestiva atmosfera del Natale. Tante iniziative così come sottolineato dal sindaco di Anghiari Alessandro Polcri. “Già nello scorso weekend e nella prima parte di questa settimana sono stati numerosi i visitatori che hanno scelto il nostro paese come meta turistica. Per i molti eventi organizzati, per la mostra La Civiltà delle Armi e le Corti del Rinascimento al Museo della Battaglia e di Anghiari ed ovviamente anche grazie alle guide di Arezzo e alla collaborazione con Arezzo Città del Natale. In questo fine settimana le iniziative saranno ancora più numerose. Tra queste spicca sicuramente Anghiari si Accende. Le candele sistemate nel centro storico renderanno infatti quanto mai suggestivo passeggiare per il nostro paese che, dalle 18:00 alle 22:00, sarà ancora di più un vero e proprio Borgo dei Presepi”.