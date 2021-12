Tanti eventi per il natale a Monte San Savino

A Monte San Savino è già partito il programma degli eventi dedicati al Natale, una serie di appuntamenti in cui si uniscono tradizione, divertimento, socialità e cultura. Eventi variegati e per tutte le età ed esigenze che arrivano dopo un anno in cui la pandemia aveva sensibilmente condizionato e ridotto le iniziative. Seppure in una situazione generale ancora incerta Monte San Savino prova quindi a porre un ulteriore tassello per la ripartenza, avvalendosi del lavoro che il Comune ha posto in essere insieme all’Azienda Speciale MonteServizi, alle tante associazioni e comitati del territorio e con il settore del commercio.

Le luci natalizie saranno accese nel centro storico e in tutte le località del territorio: a tal proposito si ricorda la cerimonia di accensione dell’Albero e delle illuminazioni prevista per domani, sabato 11 Dicembre, a Montagnano, con un evento a cura dell’Associazione Sagra della Nana.

Nella giornata di domani, sabato 11, è previsto anche nel centro storico il terzo appuntamento con il trekking urbano con visita guidata al Palazzo dei Topi d’Argento (chiamato popolarmente “Palazzo Raspini”).

Fino a giovedì 6 Gennaio sono programmate iniziative con presepi, spettacoli, musica, folklore. Nel centro storico, in particolare, Pro Loco e Misericordia proporranno “Il Mercante del Monte” (al Teatro Verdi sabato 18 e mercoledì 5 Gennaio), Rugata di Babbo Natale (domenica 19), “Aspettando Natale” (nel pomeriggio di venerdì 24) e “Arriva la Befana” (giovedì 6 Gennaio).

Nel corso del periodo di feste proseguirà anche la programmazione della stagione teatrale e il denso programma dei film di Natale con numerosi appuntamenti presso il Cinema Teatro Verdi. Coinvolta anche la Biblioteca Comunale con le letture per bambini in programma nel pomeriggio del giorno 17.

Sempre al Teatro Verdi sono programmati il Concerto di Natale della Scuola di Musica Comunale “Ugo Cappetti” (giovedi 23) e quello di fine anno della Filarmonica “Ario Gigli” (martedi 28)

Numerosi gli eventi legati alla tradizione religiosi, anche a S. Maria delle Vertighe, che ospiterà anche nella serata di sabato 18 Dicembre l’evento della “Polentata” e mercoledì 5 Gennaio la “Tombolata”.

“La collaborazione con associazioni e comitati ha permesso di creare un programma denso e vario” commentano il Sindaco Margherita Scarpellini e l’Assessore al commercio e attività produttive Nicola Meacci “Nell’augurare buone feste a tutti i nostri concittadini vogliamo sottolineare l’importanza di un momento che vuole contribuire a consolidare una recuperata pace e serenità. Questo Natale possa quindi segnare per la nostra comunità una vera ripartenza, non solo sotto il frangente dell’economia, ma per tutti gli aspetti della nostra vita, fra i quali senza dubbio è importante quello di vivere in un contesto sociale solidale e coeso”