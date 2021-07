Carabinieri di Anghiari, due denunce: molestie alla ex e truffa sul web

Anghiari – Negli scorsi giorni il Comando Stazione Carabinieri di Anghiari, dipendente dalla Compagnia di Sansepolcro, da deferito all’Autorità Giudiziaria due soggetti.

Il primo è un cittadino tedesco ma residente ad Arezzo, che ha ripetutamente molestato per diversi mesi la propria ex compagna, anche lei di nazionalità tedesca ma residente nel comune di Anghiari. Al termine della loro relazione, l’uomo ha iniziato a tempestarla di telefonate, anche a notte fonda. Le conversazioni erano per lo più dal contenuto erotico e vessatorio. Oltre alle chiamate l’uomo faceva recapitare presso la residenza della donna, tramite corriere alcuni pacchi regalo, che venivano puntualmente rispediti al mittente perché indesiderati. La donna seccata dal comportamento petulante dell’uomo, si è rivolta ai Carabinieri che a seguito di accertamenti hanno proceduto a denunciare l’uomo per il reato di molestie.

Il secondo uomo denunciato è invece un cittadino pakistano residente nella provincia di Napoli e gravato da molteplici precedenti penali e di polizia. I Carabinieri hanno proceduto nei suoi confronti per il reato di truffa, in quanto identificato quale responsabile dell’aver messo in vendita tramite un sito di e-commerce una piscina completa di pompa, al prezzo di mille euro. L’acquirente, un uomo residente nel comune di Anghiari, dopo essersi accordato con il finto venditore, ha accreditato la somma pattuita su una carta prepagata delle Poste Italiane ma non ha mai ricevuto l’oggetto della compravendita. Sono stati vani i tentativi di contattare il sedicente commerciante che, subito dopo la transazione ha fatto perdere le proprie tracce. Sono stati i militari dell’Arma a rintracciarlo, dopo una complessa attività investigativa, per poi bloccare nell’immediato la sua carta prepagata e procedere a deferirlo all’Autorità giudiziaria.