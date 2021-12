La squadra dell’Unde12 della Cortona Bocce si aggiudica l’ultima tappa della Coppa Toscana

Si è svolta a Scandicci l’ultima tappa della Coppa Toscana Juniores 2021, circuito di gare riservato ai giovani bocciofili toscani categorie Under12 – Under 15 – Under 18.

La Cortona Bocce si è presentata con ben 8 atleti Under 12 che alla somma dei punteggi della mattina, si sono aggiudicati la tappa per la competizione a squadre, portando a casa la Coppa Natalina.

Sono stati inoltre proprio due cortonesi a contendersi la finale individuale che ha visto Maurilio Pinna prevalere sul compagno Gabriele Iordache, sotto la guida dei tecnici Barboni e Pierozzi e lo sguardo attento del Presidente Alessandro Trenti.

A completare la giornata anche la vittoria di Andrea Giamo tra gli Under10, alla sua seconda gara.

Al termine della manifestazione si è svolta anche la premiazione conclusiva del torneo che aveva visto il suo avvio nella tarda primavera a Viareggio e ha contato un totale di 10 tappe in tutto il territorio regionale.

“La Cortona Bocce ha portato a casa un 4°posto che si traduce in un ottimo risultato, considerando di aver saltato molte delle gare iniziali a causa delle difficoltà di gestione delle trasferte” dice il Presidente Trenti. “Sono soddisfatto dell’impegno di tutti i ragazzi, della disponibilità dei genitori e dei tecnici che si adoperano in questo settore, seguendo allenamenti e gare”.

Le classifiche

COPPA “LA NATALINA” – 10^ TAPPA 05/12/2021

cat. Under10 INDIVIDUALE

1°class. Andrea Giaimo (Cortona Bocce – AR-)

2°class. Alessandro Zerboni (Scandiccese – FI-)

3°class. Francesco Maioli (Pisa Bocce – PI-)

4°class. Emanuela Diamante (Pisa Bocce – PI-)

cat. Under12 INDIVIDUALE

1°class. Maurilio Pinna (Cortona Bocce – AR-)

2°class. Gabriele Iordache (Cortona Bocce – AR-)

3°class. Samuel Merlini (Grossetano – GR-)

4°class. Iris Facchini (Affrico – FI-)

cat. Under12 SQUADRE

1°class. Soc. Cortona Bocce – AR-

(Alessio Giamo, Andrea Giaimo, Simone Giamo, Gabriele Iordache, Miriam Iordache, Maurilio Pinna, Alice Solfanelli, Cristian Solfanelli)

2°class. Soc. Affrico – FI-

COPPA TOSCANA 2021

cat. Under18 INDIVIDUALE

1°class. Andrea Barbieri (La California –LI-)

cat. Under15 INDIVIDUALE

1°class. Valeria Zerboni (Scandiccese –FI-)

cat. Under12 INDIVIDUALE

1°class. Iris Facchini (Affrico – FI-)

cat. Under10 INDIVIDUALE

1°class. Alessandro Zerboni (Scandiccese –FI-)

cat. Under12 SQUADRE

1°class. Soc. Affrico – FI-

SQUADRE SOCIETA’

1°class. Soc. Pisa Bocce – PI-

2°class. Soc. Scandiccese – FI-

3°class. Soc. Affrico – FI-

4°class. Soc. Cortona Bocce – AR-

(Alessio Giamo, Andrea Giaimo, Simone Giamo, Gabriele Iordache, Miriam Iordache, Maurilio Pinna, Alice Solfanelli, Cristian Solfanelli, Ettore Trenti)