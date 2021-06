Ora Ghinelli: “un Pd uno e trino: eletti, non eletti, consiglieri vari, tanti iscritti a intervenire in una sorta di passerella”

Bellissima esperienza quella del Consiglio Comunale aperto dove oltre 30 cittadini iscritti regolarmente hanno portato idee, suggerimenti e proposte. Un doveroso ringraziamento quindi a questo gruppo che ha partecipato assieme alle autorità civili e politiche invitate.

Tante le idee da valutare grazie anche alla partecipazione delle categorie economiche intervenute, di Acli, della Cisl e di Koinè, che hanno dimostrato il forte spirito collaborativo di questi importanti soggetti anche a livello comunale.

Sono inoltre orgoglioso come capogruppo della lista del sindaco dell’intervento del primo cittadino Alessandro Ghinelli e delle forti affermazioni che la sua politica ha portato nella lotta al Covid. Se la tenuta sociale gravemente bersagliata dalla pandemia ha retto è merito anche di ciò che ha portato avanti questa amministrazione sempre vicina alle idee e all’ascolto dei cittadini.

Ci sia permesso però sottolineare il tentativo non riuscito di strumentalizzazione di una parte delle opposizioni con diversi interventi di rappresentanti dello stesso partito, oltre a quelli dei consiglieri regionali invitati e graditi sempre, visto il ruolo ricoperto nella maggioranza di Giani. Nessun partito o lista di maggioranza ha avuto l’ardire di doppiare i propri iscritti a intervenire, rispettando gli eletti e la correttezza istituzionale.

Questa simil-passerella mediatica della sinistra locale, se nata per amplificare la visibilità politica di chi non ne riesce a ottenere con proposte e iniziative, ha palesato due verità incontrovertibili. La prima, che il più grande partito dell’opposizione non si riconosce negli eletti in Comune visto che deve fare intervenire dei non eletti sugli stessi argomenti. La seconda, che tra eletti, iscritti e apparato non c’è sintesi politica, vero elemento di unione di un partito. Trovarla è sempre difficile ma oggi il Partito democratico somiglia molto a una Caporetto politica interna.