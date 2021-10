Torcetti al vino rosso e olio E.V.O.

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Se vi piacciono le sfiziosità, ma allo stesso tempo non andate matti per il ‘troppo dolce’, o semplicemente vi piace gustare un dolcetto leggero con un caffè, alla fine di un pasto o in qualunque momento della giornata senza sentirvi appesantiti, ecco quello che fa per voi: i torcetti!!

Questo pan-biscottino a base di vino rosso ed olio-ingredienti quindi semplicissimi e genuini-conquisterà tutti, anche i piccoli!

Non temete perché in cottura il grado alcolico del vino andrà in evaporazione!

Stare solo attenti perché…un torcetto tira l’altro ed in men che non si dica potreste mangiarne una teglia intera…

Provare per credere!!



Tra l’altro spesso avanza in casa – da me capita sempre- giusto un calice di vino… quindi in questo modo potrete evitare sprechi ed avere per il giorno dopo scorta di golosissimi torcetti in casa!

INGREDIENTI:

350 gr farina debole tipo 00(io ho usato la tipo 1 per un risultato più rustico)

200 ml vino rosso robusto

90 ml olio di oliva(dal sapore delicato, altrimenti sostituire con olio di girasole bio)

90 gr zucchero di canna finissimo(più altro quanto basta per rotolare i torcetti)

1/2 cucchiaino bicarbonato di sodio

1 cucchiaio cannella in polvere

1 cucchiaino semi bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

PREPARAZIONE:

Miscelare con l’aiuto di una spatola in una insalatiera capiente l’olio e il vino rosso. Unire le spezie, il bicarbonato, il pizzico di sale e lo zucchero fino ad amalgamare bene il tutto.

Aggiungere tutta la farina impastando con un mestolo di legno ad ottenere un composto bello liscio e denso ma leggermente appiccicoso.



Coprire l’insalatiera con pellicola alimentare e lasciar riposare in frigo un’oretta circa.

Staccare un piccolo pezzetto di impasto per volta e creare dei salsicciotti di massimo 1 cm di diametro roteando l’impasto su un piano di lavoro aiutandovi con un pó di zucchero di canna, non usate farina!!

Importantissimo: non aggiungere farina durante questo passaggio, al limite spolverare soltanto con un velo di farina le mani.

I torcetti devono rimanere leggermente appiccicosi per unire le estremità attorcigliandole appena è poi poterli passare ancora nello zucchero.

Tagliare i salsicciotti ed unire le estremità con una torsione e successiva pressione di queste ultime, quindi tuffare bene ogni torcetto in una ciotola piena di altro zucchero finissimo di canna.

Adagiare su teglia rivestita con carta forno distanziando i torcetti l’uno dall’altro poiché aumenteranno di volume in cottura.



Infornare in forno pre-riscaldato a 180°C per circa 15 minuti o finché belli dorati in superficie.

Sfornare e lasciar raffreddare completamente.

Si conservano perfettamente 5/7 giorni in un contenitore alimentare con chiusura ermetica o in una scatola di latta.

Saranno squisiti, non troppo dolci ma allo stesso tempo gustosi, croccanti al morso e sfiziosi…ideali in qualunque momento della giornata!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci