Torta proteica strepitosa di ceci e cioccolata fondente ( vegana e senza glutine)

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

La ricetta di oggi é una torta strepitosa molto particolare!! È un dolce proteico, goloso e profumato e per di più vegano e senza glutine!

Il top quindi sia per chi segue una alimentazione sana e sportiva, sia per gli intolleranti ai latticini o celiaci, o per chi semplicemente adora i dolci golosi ma sani per una prima colazione, spuntino o merenda leggera ed energetica!



Attenti poi che profumo di questa torta vi conquisterà, addirittura potrebbe crearvi una sorta di dipendenza… Un motivo in più per provarla subitissimo!! Che aspettate??

INGREDIENTI:

(per uno stampo rotondo a cerniera standard)

320 gr farina di ceci

340 gr latte preferibilmente di avena(o di riso, o soia)

100 gr zucchero semolato

50 gr zucchero integrale di canna

1/2 cucchiaino di sale

1 bustina da 16 gr di lievito vanigliato per dolci

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaino di cannella

La scorza grattugiata di 1 limone bio

La scorza grattugiata di una arancia bio

30 gr burro di cocco(oppure olio di cocco)

120 gr cioccolato fondente(minimo 70% cacao)

Cacao amaro q.b.per spolverare la teglia

2 manciate piene di noci tritate grossolanamente(facoltative)7

PREPARAZIONE:

In una piccola casseruola fondere il cioccolato fondente spezzettato con il burro di cocco e 40 gr di latte di avena mescolando con una spatola di silicone.

Appena il cioccolato sarà completamente fuso togliere dal fuoco e lasciar intiepidire.

In una insalatiera capiente miscelare il latte di avena rimasto con i due zuccheri, le spezie e le scorze grattugiate.. Unire in un sol colpo la farina di ceci ed incorporare fino a formare un composto liscio e denso.

Aggiungere il cioccolato e per ultimo il lievito, incorporare perfettamente tutti gli ingredienti. A questo punto unire se volete metà delle noci quindi versare il composto sulla teglia unta leggermente unta con olio di semi tipo girasole(oppure usare uno spray antistick torte) spolverata con cacao amaro in polvere.



Cospargere con il resto delle noci quindi infornare in forno caldo a 180°C per circa 30 minuti.. Fare sempre la prova stecchino per sicurezza.

Sfornare subito e lasciar raffreddare.

Strepitosa da tiepida come da fredda, magari accompagnata da una spolverata di cacao e..se siete super golosi anche da una pallina di gelato!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci