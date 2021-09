Tortini al parmigiano, fichi caramellati e prosciutto crudo

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!!

Siamo in autunno, nel periodo per eccellenza dei golosissimi fichi maturi e zuccherini.. e allora perché non utilizzarli per una ricetta facile ma gustosissima oltreché esteticamente stupenda da servire per una cena più particolare e ricercata??!!

Potete anche decidere di creare tante piccole monoporzioni per un antipasto sfizioso ad esempio, farete di sicuro un figurone!!

L’idea in più:

Se avete poco tempo vi consiglio di preparare i fichi caramellati in largo anticipo, anche 2/3 gg prima o addirittura potete preparare con questo procedimento tanti piccoli barattolini sottovuoto da usare all’occorrenza!

Si possono conservare chiusi ermeticamente in vasetti sterilizzati in luogo fresco per molte settimane, basta versare i fichi bollenti dentro il vasetto (lasciando solo 2/3 millimetri dalla chiusura) chiudere ermeticamente e poi capovolgere il barattolino per fargli tirare il sottovuoto(magari tenete tutti i vasetti l’uno accanto all’altro e coprite con un pile così da agevolare il sottovuoto, fino a completo raffreddamento.



Oppure potete semplicemente conservare i fichi in più in un contenitore con coperchio direttamente in frigo per almeno 3 settimane!

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

1.Per i tortini al parmigiano:

200 ml panna da cucina

150 gr parmigiano reggiano grattugiato

Pepe fresco macinato al momento a piacere

Noce moscata macinata al momento a piacere

4 uova

2.Per i fichi caramellati:

600 gr circa fichi ben maturi ma sodi (oppure potete considerare circa 4 fichi a porzione)

160 gr zucchero

40 ml acqua

40 ml vinsanto(o rhum)

3 cucchiai colmi miele di acacia

3 cucchiai aceto balsamico invecchiato di ottima qualità

Scorza di 1 arancia non trattata

Per il piatto finale:

– Prosciutto crudo nostrano saporito a fette quantità a piacere

– Mandorle pelate tostate a piacere

– rametti di origano fresco per decorare il piatto(facoltativo)

PREPARAZIONE:

Per i fichi caramellati:

Sciacquare velocemente i fichi, tagliare una parte del picciolo se troppo lunga. Scegliere una padella antiaderente a fondo spesso larga abbastanza da contenere tutti i fichi uno vicino all’altro, non sovrapposti a testa in giù.

Disporre i fichi dentro la padella quindi versare sopra l’acqua, lo zucchero, il vinsanto, l’aceto balsamico, il miele e la scorza a nastro dell’arancia.

Mettere su fuoco basso fino ad ebollizione quindi lasciar sobollire a fuoco minimo per almeno un’ora e mezza o oltre, finché cioé non saranno perfettamente caramellati ed il succo divenuto caramello denso. Spengere e lasciare da parte.

Per i tortini al parmigiano:

Nel bicchiere alto e stretto di un frullatore ad immersione versare tutti gli ingredienti, io utilizzo abbondante noce moscata grattugiata al momento ed un paio di macinate di mix pepi, quindi sifonare una decina di secondi.

Oliare(oppure imburrare) appena dei pirottini di alluminio forma a piacere e cospargere con un velo di amido di mais.

Versare il composto nei pirottini quindi adagiarvi in una teglia alta con 3 dita di acqua.

Cuocere in forno caldo a 160°C per 30 minuti, dare la prova stecchino prima di sfornarli.

Sfornare, lasciar raffreddare una decina di minuti.

N. B.

Sono ottimi anche a temperatura ambiente oppure freddi in base alle preferenze e/o se volete servirli come stuzzichino, antipasto, secondo, piatto unico ecc…

Sono sempre favolosi!!!

PREPARAZIONE DEI PIATTI:

Versare 2/3 cucchiai di sciroppo caramellato dei fichi sulla base di una bella scodella bianca o piatto di vostro gradimento.

Sformare il tortino delicatamente e adagiarlo al centro dello sciroppo.

Completare con 3/4 fichi caramellati interi e divisi a metà, qualche rametto di origano fresco, fette di prosciutto crudo nostrano bello saporito e se volete una manciata di mandorle pelate tostate.

Gusto strepitoso e piatto bellissimo da presentare in tavola!

