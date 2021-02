Un corso di formazione congiunta per batteristi e tecnici del suono

AREZZO – Una formazione congiunta per batteristi e tecnici del suono. Dalla prima settimana di marzo prenderà il via il nuovo corso di avvicinamento allo studio di registrazione per batteria che, promosso dalla scuola cittadina Proxima Music, si svilupperà attraverso tre lezioni che accompagneranno tra le diverse fasi che conducono alla realizzazione di un brano.

Questa iniziativa, ospitata dai locali del Rooftop Studio, ambisce a proporre un percorso tra gli stili, le tecniche e i software per ottenere il miglior suono possibile nelle fasi di registrazione, facendo affidamento sulle competenze del docente di batteria Lorenzo Nocentini e del tecnico del suono Marco Romanelli. «Il corso – spiega Nocentini, – rappresenta una novità che risponde alle richieste da parte di tanti musicisti di scoprire come funziona lo studio di registrazione e di apprendere le tecniche propedeutiche alla registrazione di un brano, permettendo loro di vivere un’esperienza che va ad integrarsi alle tradizionali lezioni di batteria tenute da Proxima Music nella propria sede in via Severi».

La particolarità del corso sarà il coinvolgimento anche di aspiranti tecnici del suono che, facendo affidamento sulle competenze di Romanelli, potranno collaborare con gli allievi di batteria e mettersi alla prova nella registrazione specifica di questo strumento. Il primo incontro proporrà un focus sulla preparazione e sul settaggio della batteria tra accordatura e impostazione a seconda dello stile del brano, poi il secondo appuntamento diventerà più concreto con l’analisi delle musiche, la scelta dei suoni, la scrittura di una partitura semplificata, l’interpretazione stilistica e la preparazione al corretto ascolto in cuffia. Il programma, infine, terminerà con una vera e propria sessione di registrazione di un brano che sintetizzerà l’intero percorso. Il nuovo corso di avvicinamento allo studio di registrazione per batteria ha ancora pochi posti disponibili: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 393/881.65.89 o scrivere a [email protected] .

«Batteristi e tecnici del suono – continua Nocentini, – collaborano strettamente in uno studio di registrazione, dunque l’intuizione di questo corso è di provare a mettere in collegamento queste due figure professionali per una formazione comune. Le lezioni, aperte ad allievi di ogni età e di ogni livello, partiranno da un’idea di brano e si svilupperanno tra tutti i passaggi per arrivare alla sua migliore riproduzione in studio, creando un’interazione che è necessaria per ottenere il miglior suono possibile».