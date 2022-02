Olmo: ennesimo furto ai danni di una coppia di anziani derubati nel pieno del sonno

di Eleonora Francini

AREZZO. Non ci si può sentire più sicuri nemmeno tra le mura di casa. Questa notte, in località Olmo, piccola frazione nelle vicinanze di Arezzo, si è consumato l’ennesimo furto in pochissimi giorni. Protagonisti, stavolta, una coppia di anziani che, dopo essersi svegliati casualmente nel cuore della notte, hanno trovato la propria abitazione completamente sottosopra.

I ladri si sarebbero introdotti in casa proprio mentre i legittimi proprietari stavano dormendo e, indisturbati, ne hanno rovistato ogni angolo senza che la coppia si accorgesse di nulla. I malviventi avrebbero forzato la serratura della porta situata al piano inferiore dell’abitazione e, dopo aver girovagato per le varie stanze ed essere entrati in possesso della refurtiva, hanno ben pensato, una volta usciti, di seminarla per il giardino, per poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Mentre proseguono le indagini della Polizia, il sospetto è che ai due anziani, ancora sotto shock per l’accaduto, sia stato sottratto solo del denaro. Nell’abitazione, oltre alla coppia, si trovava anche il loro cane che, in base a quanto riportato, non ha però avvertito alcun rumore. C’è grande perplessità circa questo aspetto, poiché questi animali, in quanto fedeli custodi della propria casa e di chi vi abita, sono soliti sentire anche il più piccolo dei suoni.

Si allunga così la scia di episodi simili verificatisi negli ultimi tempi ad Arezzo. Solo pochi giorni fà veniva svaligiata una casa nel centro di Olmo dove il proprietario veniva preso anche a sassate dai malviventi e pochi giorni dopo arrivava in redazione un altra segnalazione di furto in abitazione questa volta in via Chiarini a pochi passi dal centro.

Le abitazioni, dunque, risultano sempre più nel mirino dei malviventi e quel cliché della casa come l’ambiente “che più di tutti ci fa sentire al sicuro” inizia seriamente a vacillare.