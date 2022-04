Presentato il programma dei centri estivi di Anghiari

Una sinergia importante che si rafforza quella tra le associazioni sportive del territorio e l’amministrazione comunale di Anghiari che ha dato il via alle iscrizioni dei centri estivi. Il progetto è stato presentato ieri sera nella Sala della Biblioteca Comunale dal consigliere comunale con delega alle politiche giovanili e allo sport Tommaso Romanelli. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni sportive e i soggetti che hanno collaborato all’organizzazione del progetto. Un successivo incontro è previsto prima dell’estate.

“Era una promessa che avevo fatto durante la campagna elettorale e che sto portando avanti – ha spiegato il consigliere comunale Tommaso Romanelli – vogliamo offrire un programma di qualità, con attività diverse e stimolanti, che coprano l’intera giornata per oltre un mese di vacanze estive. I bambini avranno la possibilità di giocare, socializzare ma anche imparare grazie ad alcune uscite mirate nei punti di interesse del territorio. Lo sport avrà un ruolo determinante, in quanto i bambini potranno cimentarsi in diverse discipline, anche quelle che non avrebbero mai pensato di provare”.

Per i bambini di età compresa fra i 4 e i 6 anni i campi estivi si svolgeranno dal 4 al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-16.00 presso i locali interni ed esterni della Scuola d’Infanzia centrale, in Via della Ferrovia 5, dove i più piccoli saranno accompagnati e ripresi ogni giorno dai genitori o loro delegati. Mentre per la fascia di età 7-12 anni le attività si svolgeranno dal 27 al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì con orario 8.00 -17.30 e il luogo di ritrovo per poi partire per le varie destinazioni sarà la Scuola Primaria in via Bozia.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini residenti nel comune e l’accettazione delle stesse segue l’ordine temporale di arrivo, eventuali iscrizioni oltre il termine prestabilito o per bambini non residenti verranno accettate solo se ci saranno ancora posti disponibili. Il programma dettagliato delle attività verràconsegnato agli iscritti prima dell’inizio dei campi estivi e sarà possibile provare tantissimi tipi di attività di movimento e di sport come tennis, calcio, pallavolo, ruzzole, tiro con l’arco e nuoto. Saranno inoltre organizzate delle uscite nei luoghi di interesse del territorio con l’obiettivo di stimolare la loro curiosità e di promuovere la conoscenza dei bambini.

Per la fascia di età 7-12 anni la quota settimanale è di 55 euro per il modulo di mezza giornata e di 75 euro per il modulo di giornata intera, dal secondo figlio in poi sarà applicata una quota sconto del 30%. Per la fascia di età 4-6 anni invece la quota settimanale è di 50 euro per il modulo mezza giornata e 70 euro per il modulo giornata intera. Non sono compresi i buoni pasto che dovranno essere pagati a parte

I moduli per le domande devono essere compilati direttamente in “Istanze Online” nel sito del Comune di Anghiari – dove sono pubblicati anche i bandi con tutti i dettagli -entro le 13 del 31 Maggio 2022. Per informazioni e chiarimenti e per chi non è in grado di compilare autonomamente la domanda di iscrizione ci si può rivolgere all’ Ufficio Scuola del Comune di Anghiari al seguente numero 0575/789522 int. 501, e-mail: [email protected] .