Al Parco del Sodo nuovo appuntamento tra teatro e mondo degli Etruschi

Dopo l’ottimo riscontro dell’evento realizzato in collaborazione con Sosta Palmizi, Teatro Archeologico torna nel mese di agosto con un intenso appuntamento ricco di attività ed esperienze. Ideato e organizzato da rumorBianc(O) con il contributo della Fondazione CR Firenze e promosso dal Comune di Cortona, dal Museo MAEC e dell’Accademia Etrusca in accordo con la Direzione regionale dei Musei della Toscana e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, Teatro Archeologico mette in calendario domenica 7 agosto, al Parco del Sodo di Cortona, la compagnia E20inscena va in scena con lo spettacolo “Se ci sei batti un colpo”, scritto da Letizia Russo, diretto da Laura Curino e interpretato dall’attore toscano Fabio Mascagni.

“Anche quest’estate, con l’arrivo di agosto, rumorBianc(O) non va in vacanza – spiega Chiara Renzi, presidente di rumorBianc(O) e direttrice artistica di Teatro Archeologico; – anzi anche il mese di agosto ci riserva due appuntamenti all’insegna del teatro e della musica, corredati da iniziative collaterali, adatte a un pubblico di tutte le età, che ci porteranno a scoprire storia e curiosità sull’area archeologica del Sodo, teatro naturale della nostra rassegna.”

Domenica 7 agosto, ad aprire le danze sarà, alle ore 18.30, “Oracoli e dei”, un’originale esperienza alla scoperta della civiltà Etrusca, ideata e curata da Omnia Guide. Un’attività durante la quale i partecipanti potranno mettersi in gioco in prima persona risolvendo indovinelli ed enigmi, immerso nel verde del Parco Archeologico del Sodo. Alle 19.30, la storia antica lascerà invece spazio all’immancabile Ristoro Etrusco di Scara e Beo che, anche questa domenica, delizieranno ogni tipo di palato con le proprie proposte culinarieispirate alla tradizione etrusca.

Alle 21.15, infine, i riflettori si accenderanno su “Se ci sei batti un colpo”, lo spettacolo prodotto da E20inscena, che con un solo attore, ma ben tredici personaggi, porterà in scena una storia surreale e tragicomica, volta a dare risposta alla domanda “vale davvero la pena vivere?”. Un dubbio che da sempre attanaglia l’umanità e che, stavolta, verrà analizzato sotto una diversa lente di ingrandimento: la storia di un giovane uomo che ha tutto ciò che gli serve, tranne il cuore.

Ed è proprio attraverso la straordinaria esistenza di questo personaggio senza cuore che, con poesia e ironia politicamente scorretto, lo spettacolo racconta tutto ciò che rende la vita, nei suoi svariati ambiti, il regno della meraviglia e della noia, della normalità e delle follia. Durante la serata, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica allestita da Cortona Photo Academy che, attraverso i suoi scatti, ha seguito l’evoluzione di Teatro Archeologico, dalla prima edizione a oggi. Mentre, la libreria indipendente “Libri Parlanti” di Castiglion del Lago tornerà al Parco del Sodo per regalarci, grazie al suo book point, tanti spunti di lettura connessi alle tematiche dello spettacolo in cartellone.