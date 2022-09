Bravìo 2022: ultimo atto con la chiusura dell’anno contradaiolo

Ultimo atto per l’edizione 2022 del Bravìo delle Botti: domenica 18 settembre al Teatro Poliziano si terranno le premiazioni dell’Arca d’Argento e dei trofei per i migliori Sbandieratori e Tamburini, insieme a tante sorprese. Con la chiusura dell’anno contradaiolo, giunge al termine un’edizione che ha fatto registrare il pieno ritorno alla normalità, con grande partecipazione da parte del pubblico per tutta la settimana degli eventi, culminando con la grande gara del 28 agosto e il trionfo della contrada di Talosa.

La giornata inizia già dalla mattina con l’ultimo corteo storico lungo le vie di Montepulciano e la messa nel Santuario di Sant’Agnese, dove si terrà la chiusura della teca della patrona che conclude simbolicamente l’anno contradaiolo. A seguire, esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini nel piazzale di Sant’Agnese. Nel pomeriggio, appuntamento dalle ore 16 al Teatro Poliziano, in cui i rappresentanti del Magistrato delle Contrade e dell’amministrazione comunale tracceranno il bilancio dell’edizione 2022 del Bravìo delle Botti.

Le tradizionali premiazioni, tanto attese dai contradaioli, prevedono la consegna dei trofei “Memorial cav.Aldo Trabalzini” alle migliori coppie di sbandieratori e tamburini di Montepulciano, e il premio “Arca d’Argento” per il miglior corteo storico. In considerazione del maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio di domenica 28 agosto e che ha costretto a modificare il cerimoniale per permettere lo svolgimento della gara, la giuria terrà conto delle esibizioni e dei cortei mattutini per decretare i vincitori dei rispettivi premi. Attese anche le premiazioni del concorso “Attimi di Bravìo”, organizzato in collaborazione con il Photoclub Poliziano, con partecipanti dalle province di Siena e di Arezzo che hanno ripreso i momenti salienti della manifestazione poliziana e che verranno giudicati in due diverse categorie (foto singola e portfolio di tre foto).

Nel corso del pomeriggio verrà inoltre svelato il premio “Bravìo nel Cuore”, assegnato dal Magistrato delle Contrade alle personalità che maggiormente si sono impegnate nella crescita della manifestazione.Per l’occasione sarà presente anche una speciale delegazione da Anghiari: lo scorso giugno, infatti, è stato proprio Lapo Parissi a conquistare la vittoria per Montepulciano nel “Palio della Vittoria” di Anghiari, lo stesso atleta che insieme a Luca Rosi ha poi vinto il Bravìo delle Botti 2022 per la contrada di Talosa. La delegazione di Anghiari sarà presente fin dalla mattina a Montepulciano con il suo corteo storico e consegnerà il Palio a Montepulciano nel corso del pomeriggio al Teatro Poliziano.