Cannabis, Walter De Benedetto: Associazione Luca Coscioni saluta un militante

L’Associazione Luca Coscioni ricorda Walter De Benedetto la cui lotta contro un male incurabile che procura grandi sofferenze finisce oggi.

“La prima volta che ci ha contattato “ricorda Marco Cappato “parlava del suo fine vita, poi si è battuto contro la violenza di uno Stato che l’ha processato per la cannabis, ha vinto la sua battaglia personale ma non quella per una legge per tutti.

Marco Perduca, che lo aveva invitato a una manifestazione davanti alla Camera nell’ottobre del 2019 per consegnare migliaia di firme al Presidente Fico ha sottolineato come “Walter sia un raro esempio di militanza di chi, colpito nella salute personale, trova argomenti ed energie per trasformare le proprie sofferenze in motivazione per altri come lui o per chi ritiene che per il godimento del diritto alla salute non basti una legge ma occorre pretenderne il rispetto. Spero”, conclude Perduca che per l’Associazione coordina Legalizziamo.it “che la Ministra Dadone, che opportunamente lo invitò alla Conferenza Nazionale sulle droghe del novembre scorso, riesca a tradurre in misure concrete le parole di Walter e gli impegni che il Governo si è assunto a Genova l’anno scorso”.

Negli anni anche Mina Welby ha seguito direttamente la generosità di Walter partecipando con lui a manifestazioni ad Arezzo anche in occasione delle udienze del suo processo conclusosi l’estate scorsa.