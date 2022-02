Colazione d’Amore

Bentornati alle ricette DI Zenzero & Cannella!

Ci siamo, domani è San Valentino!!

Anche chi non ama questo giorno o semplicemente vuole festeggiarlo in maniera semplice ma col cuore senza ricorrere per forza a comprare un regalo, cioccolatini o dolci in pasticceria, ecco una dolcissima alternativa:una colazione da dividere insieme anche prima di andare al lavoro! Una colazione proteica ed energetica perfetta anche per gli amanti dello sport, per chi é a dieta o sta attento alla linea!!

Eh si perché nonostante la routine di tutti i giorni quale gesto potrebbe essere apprezzato di più dalla persona che amate che non trovare a sorpresa questa golosissima ma anche sana ed energetica colazione da dividere insieme domattina?!

Basterà alzarvi una mezz’oretta prima del solito oppure prepararla oggi e domattina riscaldarla semplicemente a bassa temperatura a microonde e completare con frutta fresca, zucchero a velo e a piacere -ma non necessario- sciroppo d’acero o miele, cioccolata, pistacchio o altra crema spalmabile per accompagnare i pancakes!

INGREDIENTI:

150 gr banana molto matura

50 gr farina di mandorle

2 uova

vaniglia in bacca (1/3 del baccello)

un pizzico di cannella

2 cucchiai zucchero integrale di canna

1/2 cucchiaio abbondante lievito per dolci

2 cucchiai olio di cocco oppure olio di semi di girasole

Zucchero a velo

Fragole, mirtilli freschi

A piacere: sciroppo d’acero, miele, creme spalmabili

Vi servirà inoltre:

-Stampo di silicone con i cuoricini(io ho usato uno stampo con totale 8 cuoricini)

-un piccolo frullatore da cucina (io uso il bicchiere tritatutto in accessorio al minipimer)

PREPARAZIONE:

Rompere nel bicchiere tritatutto le uova, unire olio, vaniglia, cannella, zucchero e banane.

Frullare perfettamente una trentina di secondi.

Aggiungere la farina di mandorle ed il lievito e frullare di nuovo benissimo fino ad ottenere una crema densa ed omogenea.



Preriscaldare il forno a 180/190°C. Oliare leggermente gli incavi a cuoricino degli stampi o come me utilizzare un anti-stick spray.

Riempire per circa metà gli stampi o comunque dividere fino ad esaurimento l’impasto, infornare e cuocere circa 15 min o fino a leggera doratura, i pancakes non devono scurirsi troppo ma rimanere soffici.

Sfornare, lasciar raffreddare 5 minuti in teglia quindi con una spatola se necessario passare con delicatezza il perimetro dei cuoricini perché si stacchino perfettamente senza sciuparsi.

Sformare, disporre su un bel piatto grande di forma a piacere e decorare con la frutta fresca e lo zucchero a velo.

Gustare la colazione insieme alla persona che amate con tanta dolcezza!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci