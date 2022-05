Figline e il mercato contadino. Secondo lunedì tra fiori, frutta, ortaggi ed è già successo

di Laura Privileggi

Ogni lunedì in piazza della Fattoria vendita diretta dei prodotti di filiera corta. Sono 13 le aziende agricole selezionate per il lancio dell’iniziativa.

Frutta e verdura, ma anche miele, formaggi, olio e tanti altri prodotti di filiera corta. Anzi, cortissima: per arrivare sul banco non percorrono più di 20 chilometri, in molti casi ancora di meno. È ciò che si può trovare al nuovo mercato contadino di Figline che si tiene ogni lunedì mattina, in piazza della Fattoria. I banchi sono quelli delle 13 aziende agricole, tutte del Valdarno, che hanno risposto all’iniziativa lanciata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno nelle settimane scorse. La fase di lancio andrà avanti, in via sperimentale, fino al prossimo gennaio.

Secondo appuntamento e tanta gente attorno ai banchi ad acquistare.

Al mercato contadino si può acquistare, direttamente dai produttori, formaggi, carni, miele, vino, olio, pasta, farina, biscotti, pollame, uova, salumi, pane e schiacciate, oltre a frutta e verdura cruda e cotta. I produttori locali selezionati tra quelli che hanno partecipato al bando pubblico sono stati organizzati in una graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, riconoscendo priorità alle imprese di Figline e Incisa, a quelle giovanili e femminili.

“I prodotti della nostra agricoltura sono la vera ricchezza di questo territorio. Siamo quindi molto soddisfatti di poter lanciare un’iniziativa che ha proprio l’obiettivo di tutelare le produzioni locali e far conoscere chi, grazie al proprio lavoro, assicura qualità e sostenibilità a ciò che finisce sulle nostre tavole, in un rapporto senza intermediari, dal produttore al consumatore. La sostenibilità delle produzioni agricole è la più grande sfida globale. Per poter maturare una nuova coscienza ambientale è importante cominciare dalle abitudini quotidiane, come quella di fare la spesa. Questo nuovo mercato dei produttori, che si aggiunge a quello settimanale del martedì, è un’occasione in più per farlo”, spiega l’assessore Paolo Bianchini.

Gli operatori presenti al Mercato contadino sono: Fattoria Loppiano 4.0, Società agricola Il Poderino, L’orto di Vaggio, Azienda agricola In Libertà, Podere Casa al Bosco, Azienda agricola Bigazzi Giacomo, La Giumella società agricola, Azienda agricola Simona Guidelli, Azienda agricola Simona Casatufa, Apicoltura Papeo, Società agricola Masini Mario, Neri Andrea, Melani Società Agricola.