Fondi Pnrr per una città più verde: i progetti per la transizione ecologica

di Laura Privileggi

Dopo che negli ultimi anni sono stati abbattuti a Figline e nelle città del Valdarno centinaia di pini marittimi, sotto gli occhi dei cittadini, togliendo aree verdi e ossigeno che solo questi alberi sapevano regalare, ora, il Comune di Figline Incisa, pensa a nuove piantumazioni:

“Quando parliamo di abbattimento di emissioni di C02, spiega la sindaca Giulia Mugnai, non possiamo che pensare alla piantumazione di nuovi alberi di cui, anche grazie ad un lavoro puntuale e attento dei nostri uffici, il nostro territorio è ricco, così com’è ricco di aree verdi comunali. Basti pensare che ce ne sono 70 su tutto il territorio e che, solo nel 2021, abbiamo piantato 159 alberi, 554 arbusti e 184 piante per fioriture e che è in corso la messa a dimora di ulteriori 35 alberi in vari punti della città. Con i nuovi progetti in fase di redazione, però, vogliamo fare un passo in più: pianificare le aree verdi in maniera più innovativa, rifunzionalizzando gli spazi e concependoli come luoghi di socializzazione da dedicare a varie attività e fasce d’età.

Un valido strumento di lavoro per farlo sarà il monitoraggio già effettuato sulle nostre aree verdi, che ci ha restituito una preziosa base di lavoro dalla quale partire per le progettazioni future. Quanto a quelle già previste, abbiamo intenzione di intervenire su cinque aree del territorio con azioni dal valore di 565mila euro, che ci consentiranno di effettuare un vero e proprio rimboschimento ma anche di scegliere, per ciascuna di esse, una ‘vocazione’ in base alle attrezzature, aree relax, attrezzi per attività sportive e giochi per bimbi che vi andremo ad installare. Inoltre, il Comune sta lavorando ad un progetto, dal valore di 180mila euro, dedicato alla zona della Gaglianella, dove entro quest’anno saranno piantati nuovi alberi, realizzati nuovi parcheggi, aree giochi e un percorso benessere”.

La cura per l’Ambiente passa anche dall’utilizzo di mezzi di trasporto green. A questo proposito, sono due i progetti su cui l’Amministrazione comunale sta puntando.

Il primo, di competenza comunale diretta, riguarda il completamento della rete ciclopedonale, grazie ad un progetto da un valore di circa 4,3 milioni di euro per un totale di oltre 15 km di nuove piste da realizzare. “L’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini – è collegare i centri abitati ai maggiori luoghi di erogazione di servizi e di socializzazione, in modo che i cittadini possano scegliere con quale mezzo muoversi e avere, tra le opzioni, anche una rete ciclopedonale integrata, su tutto il territorio. Per renderlo possibile sarà necessario intervenire quindi sulle piste esistenti, in modo da collegare i centri storici di Figline e Incisa, realizzare i tratti di raccordo tra gli abitati principali e i maggiori luoghi di interesse della città e collegare la rete comunale alla futura ciclopista sull’Arno, di competenza regionale. Per questo mandato amministrativo, il tratto prioritario è il collegamento tra Matassino e la Stazione ferroviaria di Figline”.

Il secondo, di competenza della Città metropolitana di Firenze, è il progetto degli hub intermodali nelle stazioni di Figline e di Incisa. “Si tratta di interventi – continua l’assessore all’Ambiente – funzionali a incentivare l’uso del treno e più, in generale, dei mezzi di trasporto alternativi all’auto privata. Proprio per questo, grazie ad un progetto che tocca quattro Comuni della Metrocittà e che i nostri uffici hanno contribuito a redigere, è prevista la realizzazione di parcheggi scambiatori per auto e biciclette, oltre all’ampliamento del parcheggio presso la stazione di Figline e alla riqualificazione delle aree di sosta accanto a quella di Incisa, al miglioramento della viabilità di accesso alle stazioni, sia pedonale che carrabile, delle sale di attesa e del sistema informativo a tema dedicato all’utenza sia pendolare che turistica”.