Grosso incidente in via Romana: coinvolte tre auto, una quasi distrutta

di Andrea Giustini

Circa alle 21:00 di questa sera, in zona San Marco, nel tratto di strada dove via Romana incrocia via Salvadori e via Chiarini, si è verificato un grosso incidente stradale. Le auto rimaste coinvolte sono tre: una Renault Twingo, una Seat Ibiza ed una Opel Corsa. Quest’ultima, di colore nero, ha riportato un danno consistente alla fiancata sinistra. Quasi nulla però in confronto alle altre due. La Seat, un modello bianco, riportava la parte sinistra del muso distrutta, all’altezza del fanale anteriore. La Renault invece, di colore grigio scuro, risultava con il muso completamente distrutto: parabrezza infranto, parafango accartocciato e cofano spezzato in due, come tagliato.

Gli agenti della Polizia Municipale stanno attualmente ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente, che risulta frontale per quanto riguarda la Renault e la Seat. Hanno riferito che le persone rimaste ferite sono tre, in modo, sembra, non grave.