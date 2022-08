Incidente ad Antria: anziano urtato da un’auto mentre andava in bicicletta

Alle ore 10.44 di questa mattina i mezzi di emergenza e urgenza dell’Asl Toscana Sud Est sono intervenuti per un incidente stradale in località Antria. Un uomo di 81 anni in bicicletta è stato urtato da un’auto su una strada di campagna. Sono stati inviati l’automedica di Arezzo, la BLSD Misericordia di Arezzo ed anche il Pegaso 1. L’uomo è stato ricoverato in Pronto Soccorso di Careggi n codice 2, dopo esservi stato trasportato dall’elisoccorritore. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale.