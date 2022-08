Valentina Tavanti in corsa per “Miss Tirreno Web”: basta un like per votare

di Andrea Giustini

Alle 10 di questa mattina il giornale il Tirreno ha lanciato il concorso tutto online “Miss Tirreno Web”. Pubblicando un semplice post sulla propria pagina facebook, con allegate le foto di ciascuna delle 25 bellezze uscite dalla semifinale per Miss Toscana 2022, il noto quotidiano ha dato ufficialmente il via alle votazioni per eleggere la ragazza più bella secondo i lettori e non solo.

Le regole sono semplici: da oggi e fino alle 19:00 di giovedì 1° settembre sarà possibile esprimere la preferenza per una miss specifica lasciando un semplice like sulla sua foto. La miss che così otterrà più like sul post facebook de Il Tirreno si aggiudicherà il titolo.

La vincitrice del concorso online sarà premiata la mattina del 2 settembre, durante la cerimonia della Consegna della Rosa che aprirà l’intensa giornata dedicata al connubio tra bellezza e terme.

E’ uno dei modi in cui il quotidiano contribuisce a Miss Toscana 2022, festeggiando i 40 anni dalla prima edizione di questa importante manifestazione. Il Tirreno sarà infatti presente al fianco dell’agenzia Syriostar alla finale regionale del concorso di bellezza prevista per il 2 settembre, a Casciano Terme.

Fra le miss in gara al concorso online de Il Tirreno anche Valentina Tavanti, la 30enne aretina, imprenditrice ed appassionata di danza ritmica, che nelle settimane scorse è riuscita a distinguersi in molte occasioni: a Montevarchi, al Baia Verde di Punta Ala, fino all’evento presso la nota Discoteca Don Carlos, presso Chiesina Uzzanese.

Quella che adesso aspetta Valentina è una settimana intensa: parteciperà a ben tre competizioni per altrettanti titoli. Oggi a Castefiorentino (FI), per Miss Rocchetta Bellezza 2022. Mercoledì 31 agosto a Quarrata (PT), per Miss Sorriso Toscana 2022. E poi venerdì 2 settembre per la finalissima a Casciano Terme, dove non solo verrà eletta Miss Toscana 2022 ma saranno messi in palio altri due importanti titoli: Miss Sport Toscana 2022 e Miss Kissimo Toscana 2022.