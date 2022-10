I giostratori in erba di Porta Sant’Andrea hanno vinto il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli organizzato dalla asd Scuderia Pan.

Dopo un’agguerrita battaglia all’ultimo tiro con Porta Crucifera i giovanissimi biancoverdi si sono assicurati il trofeo realizzato da Francesco Conti. Una bellissima scultura in tronco di olivo che la dirigenza biancoverde ha poi donato alla famiglia Fardelli in ricordo del capitano scomparso.

Impeccabile maestro di campo e giudice unico della mini Giostra l’ex giostratore di Porta del Foro Mario Capacci.

A consegnare il trofeo e gli altri premi sono stati il vice sindaco Lucia Tanti, l’assessore allo sport Federico Scapecchi e Simone Palazzo per la Provincia, oltre a rettori, capitani e giostratori dei quartieri.

Una festa di sport ed inclusione, che ha avuto il patrocinio del Comune di Arezzo, della Fise Toscana ed il contributo di Coingas.

Si è cominciato di prima mattina con la gimkana. Nella categoria baby sono arrivati primi a pari merito Lorenzo Brocchi, Leonardo Mondò, Sofia Ghezzi, Rachele Ghezzi e Riccardo Ghezzi. Nella categoria Junior primo Cristiano Vintila, seconda Lucia Corneo, terzo Alessio Bini. Nei Senior primo posto per Mariandrea Battistelli, secondo Luca Caneschi e terzo Andrea Caneschi.

Nel pomeriggio la mini Giostra a colpi di lancia contro un simulacro simile al vero Buratto. Alla vittoria di Porta Sant’Andrea hanno contribuito Lucia Corneo, Alessio Bini, Leonardo Mondò, Leone ed Enea Grippo, Gabriele e Lara Soldini. Per Porta Crucifera hanno corso Sofia, Rachele e Riccardo Ghezzi, Mariandrea Battistelli, Cristiano Vintila, Riccardo e Diego Ciro Niccolini. Per Porta Santo Spirito Luca Caneschi, Asia Senesi, Bianca Marinelli. Per Porta del Foro Irene e Teresa Tanganelli, Sebastiano e Olivia Peruzzi.