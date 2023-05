Frontale fra due auto nella notte

Circa alle ore 1:00 di questa notte fra sabato 20 e domenica 21 maggio, si è verificato un incidente stradale a Lucignano, in via della Pace. Due auto si sono scontrate frontalmente. Alle ore 1:10 si sono attivati i mezzi di soccorso della Asl Toscana Sud Est. Sono intervenuti: Croce Bianca di Monte San Svino, Blsd Avis Foiano, Carabinieri di Cortona. Sono rimaste ferite due persone: una donna di 39 e una donna di 41 anni, portate entrambe al San Donato di Arezzo l’una in codice 2 l’altra in codice 1.