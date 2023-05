Dopo 40 anni Fabio Fazio lascia la RAI

Fabio Agostino Francesco Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery.

Fonte:

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/tv/2023/05/14/fabio-fazio-lascia-la-rai-e-passa-a-warner-bros.-discovery_30a13e17-78e0-4032-a194-624390f921b0.html

Con il passaggio di Fabio Fazio a Warner Bros. Discovery, per un nuovo programma che in autunno lo vedrà protagonista sul Nove, si chiudono quasi 40 anni di militanza di Fazio in Rai e 20 anni di talk Show “Che Tempo Che Fa”.

Il programma di punta di Nove è Fratelli di Crozza, che venerdì scorso ha chiuso la stagione con all’attivo una media di 1,1 milione di spettatori per uno share del 5,6 per cento.

Con lui trasloca anche Luciana Littizzetto.

È un addio annunciato dopo settimane di indiscrezioni.

Il Ministro Salvini ha deciso di commentare la notizia con un cinguettio.