Pubbliche assistenze: urgente un incontro con la Regione

NOTA DEL VICESINDACO LUCIA TANTI

“E’ stata chiara la volontà dei sindaci della zona aretina: non è più rinviabile un intervento che ponga rimedio alle gravissime difficoltà in cui versano le pubbliche assistenze, difficoltà che rischiano di compromettere i servizi essenziali e irrinunciabili per il settore sociosanitario. La riunione della Conferenza sociosanitaria che si è tenuta giovedì scorso ha evidenziato tutte le criticità e le difficoltà in cui versano Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia, direttamente esposte dai responsabili delle associazioni presenti alla riunione. Da qui, la decisione di scrivere all’assessore regionale Bezzini con la richiesta di un incontro urgente aperto a tutti i sindaci, i presidenti delle conferenze socio-sanitarie e le pubbliche assistenze per conoscere le soluzioni che la Regione intende mettere in campo al fine di scongiurare il blocco del servizio sia di emergenza urgenza che del trasporto sociale anche alla luce della delibera regionale 15/45 circa la quale abbiamo tutti condiviso le criticità che pone. La lettera è partita oggi: ci auguriamo una risposta in tempi brevi”.