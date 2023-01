“Di quale testata è”: Klaus Schwab non risponde alle domande di una giornalista indipendente

“Mister Schwab, posso farle una domanda?”

Una giornalista incontra da Davos l’organizzatore del World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab e chiede di poter formulare una domanda.

Lui la congeda subito, poi però ci ripensa e chiedo: “di quale testata è?”.

“Sono una giornalista indipendente” risponde la voce fuori campo della giornalista.

“Ah”, Klaus Schwab sorride e se ne va.

Viene da pensare che se fosse stata una giornalista dei media mainstream Klaus Schwab avrebbe chiesto una sedia per fermarsi a parlare per ribadire che “non avremmo nulla in futuro ma saremo felici” (cit.).

Ecco come l’informazione diventa comunicazione.

