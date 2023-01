Museo della Fraternita dei Laici: torna il “Laboratorio di Carnevale” per i più piccoli

Domenica 5 e 12 febbraio laboratori creativi per realizzare maschere in cartapesta

Il Museo della Fraternita dei Laici organizza un doppio appuntamento per realizzare insieme ai bambini le maschere di carnevale con la tecnica della cartapesta.

Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere i bambini e le loro famiglie con laboratori manuali e creativi, ogni volta dedicati ad uno specifico periodo dell’anno.

Il procedimento per la realizzazione delle maschere con questa tecnica si articola in più fasi; nella prima si crea manualmente la forma della maschera utilizzando carta e colla vinilica, si lascia asciugare per 2/3 giorni, successivamente si ritaglia delineando anche le fessure degli occhi ed infine si decora.

Il laboratorio che si terrà dalle ore 15:00 alle ore 17:30 è ideato per bambini dai 5 ai 10 anni ed è fondamentale l’iscrizione ad entrambi i pomeriggi.

Il primo appuntamento è per Domenica 5 febbraio in cui realizzeremo le maschere utilizzando carta, acqua e colla vinilica, mentre nella seconda giornata, decoreremo le maschere dipingendole e arricchendole con cartoncini, brillantini, nastri e tante materiali ognuno seguendo la propria fantasia e creatività.

Il costo per ogni singolo laboratorio è di 10 € a bambino.

I posti per il laboratorio sono limitati quindi si consiglia la prenotazione il prima possibile e non oltre lunedì 31 gennaio chiamando al numero: 0575 24694