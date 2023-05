Mattonella dolce di mais e mirtilli

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!!

Oggi utilizzeremo la farina di mais per preparare un dolcetto buonissimo con i mirtilli dal sapore molto particolare..la farina di mais infatti utilizzata in parte in una preparazione dolce lascia in bocca una piacevole ‘croccantezza’ nel sapore finale.

Vi assicuro che non rimarrete delusi, anzi adorerete questa particolarità!!!

INGREDIENTI

(per uno stampo da plumcake grande)

115 gr farina di mais finissima -tipo fioretto

150 gr farina per dolci

1 bustina lievito per dolci

150 gr mirtilli freschi

275 gr burro a pomata

225 gr zucchero integrale di canna

1/3 semi bacca di vaniglia

4 uova leggermente sbattute

PREPARAZIONE

In planetaria o con una frusta elettrica montare burro, zucchero e vaniglia fino ad ottenere un composto spumoso.

Aggiungere gradualmente due uova, poi la farina bianca ed amalgamare perfettamente.

Unire il resto delle uova, la farina di mais, il lievito, e solo quando avrete ottenuto un composto denso ed omogeneo unire i mirtilli con l’aiuto di una spatola.

Imburrare ed infarinare lo stampo, quindi versarvi il composto.

Cuocere in forno caldo a 180°C per circa 45/50 minuti, o in base al vostro forno.

Fare sempre la prova stecchino per sicurezza.

Dopo circa mezz’ora se la superficie del dolce si stesse scurendo troppo coprire con un foglio di alluminio. Sfornare e lasciar raffreddare bene prima di togliere delicatamente dallo stampo.

Tagliare a fette piuttosto alte e dividerle a metà se volete, servire con una bella spolverata di zucchero a velo.