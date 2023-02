La danza della biturgense Martina Tellini premiata a Roma

Ieri si è svolto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la conferenza di presentazione di Expo Oriente, che si terrà all’Eur il 16, 17 e 18 giugno prossimi. L’evento è organizzato dalla W.I.O., World Intercultural Organization, ed ha lo scopo di promuovere l’integrazione e la convivenza tra i popoli attraverso componenti artistico/sportivi. Grazie alla danza, la musica, le arti marziali è possibile infatti unire popoli e scambiare le proprie culture in maniera genuina, senza forzature.

La presentazione si è svolta in un contesto multietnico in cui erano presenti gruppi provenienti da Africa, Cina e Sud America. Molti dei componenti dei vari gruppi erano vestiti con abiti tipici, impreziositi da particolari folkloristici e inconfondibili, particolari questi che hanno arricchito l’appuntamento rendendo tutto molto affascinante e suggestivo. Uno dei gruppi presenti era composto anche da ben 37 rappresentanti italiane che facevano capo alle scuole di danza orientale presenti nel Bel Paese. Fra loro è stata premiata la nostra Martina Tellini, ballerina e insegnante di danze orientali di Sansepolcro, per la sua attività volta alla promozione e divulgazione dell’arte della danza in Italia e all’estero.

Martina infatti con la sua danza sta facendo il giro del Mondo con spettacoli che riscuotono sempre maggior successo. Ad accompagnarla all’evento di ieri nella Capitale c’era anche l’assessore alla cultura Francesca Mercati, a nome dell’intera Amministrazione comunale, orgogliosa di un altro nome della Città di Sansepolcro che ha saputo distinguersi in campo artistico e sociale. Complimenti Martina.