Musica Maestro! Il saggio dell’Orchestra dei Piccoli dell’Istituto Cesalpino di Arezzo

Martedì 4 aprile 2023 alle ore 16.00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale Cesalpino in piazza Amintore Fanfani si è svolto il saggio degli alunni delle classi quarte di scuola primaria, che hanno aderito al progetto “Primarie Musicali”.

Gli alunni si sono avvicinati a diversi strumenti musicali – violino, violoncello, oboe, flauto e clarinetto – in una dimensione educativa che ha nella scoperta e nella sperimentazione i suoi elementi fondanti.

All’alfabetizzazione musicale si affianca la musica d’insieme, proposta e vissuta come capacità di partecipare ad un’esperienza corale, capace di promuovere le attività di comprensione, di ascolto attivo, di scoperta delle proprie capacità.

La musica quindi come linguaggio universale che coinvolge la persona in modo completo, promuovendo lo sviluppo armonico e sviluppando il senso di responsabilità.

Per l’Istituto Cesalpino di Arezzo la concretizzazione del progetto è stato un traguardo importante, non solo perché ha coinvolto insegnanti di scuola primaria e secondaria, ma perché ha fatto confluire tante energie verso un obiettivo condiviso, che ha permesso gratuitamente a tanti alunni di vivere un’esperienza di forte impatto emotivo e di crescita personale.

Il saggio proposto non ha voluto focalizzare l’attenzione sul risultato raggiunto, bensì sul percorso musicale ed esperienziale che lo sottende: le lezioni pomeridiane sono state occasione di incontro, confronto, apprendimento, restituzione.

Poi arriva il momento finale, quasi a chiudere – solo momentaneamente – il cerchio apertosi dalla seconda metà di febbraio.

Dal prossimo anno il progetto riprenderà con nuova energia, con la collaborazione di sostenitori che hanno supportato la Scuola nell’acquisto degli strumenti musicali necessari, con l’entusiasmo degli alunni – i nuovi e quelli forti di quest’esperienza- e le energie dei docenti, pronti ad affrontare nuove sfide.

I professori Sara Morgante (clarinetto), Silvia Turtura (oboe), Paola Stendardi (violino) e Volfango Dami (violoncello) hanno guidato i giovani strumentisti a conoscere un linguaggio universale che coinvolge la persona in modo completo: sensorialità, emotività, intelletto, creatività che stimola uno sviluppo armonico, migliorando attenzione, concentrazione, memoria, impegno personale, senso della responsabilità.

L’Orchestra dei Piccoli è un bellissimo progetto che vuole fornire competenze pratiche, mirate alla musica d’insieme.

Suonare con altri strumenti infatti sviluppa un processo di conoscenza reale, ricco di conseguenze positive, specie se iniziato in un momento della vita dedicato alla sperimentazione e alla scoperta del proprio talento e delle proprie potenzialità.

La musica d’insieme rappresenta un’attività complementare all’alfabetizzazione musicale. Sviluppa la capacità di partecipazione all’esperienza musicale, sia nella dimensione del fare musica che in quella del capire e dell’ascoltare.

Suonare insieme significa innanzitutto imparare ad ascoltarsi.

Scarica al seguente link in formato pdf il “Progetto Primaria Musicale” dell’Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo.

Progetto Primaria Musicale Cesalpino

Leggiamo adesso assieme i nomi dei giovani e talentuosi strumentisti che hanno regalato uno straordinario pomeriggio musicali a genitori, parenti. amici e non solo.

Violino

Caterina Caporaso, Anna Chiarini, Davide Merlo, Michele Saverio, Alice Staderini e Benedetta Tagliaferri.

Violoncello

Esmeralda Ramagli, Stefano Catalani, Sveva Luconi, Leonardo Torelli, Asia Perrone e Carlotta Ricci.

Flauto

Pietro Badalamenti, Sebastiano De Sanctis e Pietro Fantoni.

Oboe

Gianmaria Castellani, Federico Fava, Angelica Giangieri, Riccardo Testi e Margherita Fabbroni.

Clarinetto

Matilda Cristelli, Anna Della Monica ed Elena Francesconi.

“La musica è basata sull’armonia tra Cielo e Terra, è la coincidenza tra il disordine e la chiarezza” (Hermann Hesse)