Titoli regionali e record nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo

Titoli regionali, medaglie, qualificazioni per i campionati italiani e record personali per l’Alga Atletica Arezzo. La stagione invernale è entrata nel vivo e la società aretina ha vissuto un fine settimana particolarmente ricco di gare tra Ancona, Carrara, Firenze e Lucca, con atleti e atlete di diverse categorie che sono riusciti a emergere nelle varie specialità di corsa e salti.

Il piazzamento più rilevante è arrivato dal Meeting Nazionale di Ancona dove Nicholas Gavagni del 2006 è sceso in pedana nel salto in lungo tra gli Allievi e ha siglato il suo record personale di 7.06 metri, centrando il secondo posto e ottenendo l’attuale seconda miglior prestazione italiana nella categoria. Questo risultato, dunque, fa ben sperare in vista dei Campionati Italiani Indoor in programma a febbraio. La gara marchigiana ha visto la presenza anche di Leonardo Cortonesi del 2004 che, nel salto in lungo, ha chiuso all’undicesimo posto tra gli Assoluti con record personale di 6.59 metri.

Tre medaglie con tre atleti in gara sono arrivate dal Campionato Toscano Assoluto di Salto in Alto a Lucca dove Federico Rubechini del 2004 è riuscito a confermarsi il migliore della specialità con una prestazione di 1.93 metri che è valsa la soddisfazione della vittoria del titolo regionale. Due gradini sotto si è collocato Luca Asprella Libonati del 2005 che ha meritato il bronzo con 1.85 metri, mentre la grande sorpresa è arrivata con Matilda Andreani del 2004 che ha debuttato in regione con il suo record personale di 1.65 metri che è valso la medaglia d’argento e la qualificazione per i Campionati Italiani Junior.

Un secondo titolo regionale è stato festeggiato al Campionato Toscano Indoor di Carrara che, nei 200 piani, ha visto emergere Lorenza De Silva del 2005: questa atleta ha conquistato il titolo regionale nella categoria Allievi con 27.54 secondi e si è piazzata al secondo posto nella classifica degli Assoluti con lo stesso tempo della vincitrice. In questa manifestazione ha ben figurato anche Flavio Mandolini del 2004 che ha centrato la medaglia di bronzo regionale nei 200 piani tra gli Junior con 24.25 secondi, mentre Edoardo Giaccherini del 2008 ha archiviato al quinto posto i 50 ostacoli con 7.99 secondi e al nono posto i 50 piani con 6.80 secondi tra i Cadetti. L’ultimo risultato di spessore è rappresentato dal settimo posto di Gemma Fabbriciani del 2009 nel salto in lungo tra le Cadette con il suo record personale di 4.42 metri centrato al Meeting Indoor Salti a Firenze.