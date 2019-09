Friday For Future, dichiarazione del Sindaco Ghinelli

“Mi dispiace apprendere dalla stampa che gli studenti di Friday for Future Arezzo scrivano di “promesse non rispettate” da parte mia e dell’Amministrazione.

L’ incontro del 24 maggio scorso in Comune, in occasione del quale mi era stata consegnata una lettera aperta, si era svolto in un clima di grande cordialità e di condivisione da parte mia di moltissime delle loro idee, delle loro aspettative e del loro impegno.

Ci eravamo salutati con la promessa da parte mia e dell’Amministrazione che ci saremmo senz’altro incontrati ancora all’inizio del nuovo anno scolastico in un giorno da definire insieme per discutere sui punti che ci erano stati sottoposti e sull’attività del Comune riguardo i temi dell’ambiente e della sostenibilità.

L’anno scolastico è appena iniziato, domani è in programma una nuova manifestazione e annunciata un’altra lettera per l’Amministrazione. Avrebbe potuto essere l’occasione migliore per rincontrarsi, ma fisseremo presto un’altra data”.