Ghinelli scrive a D’Urso “emergenza Covid: da parte dell’azienda gestione discutibile dei dati dei tamponi richiesti, effettuati e del loro esito. non rinviabile una comunicazione tempestiva, esatta e puntuale”

“Mi trovo in estremo imbarazzo perché non ho ancora ricevuto compiutamente i dati in possesso della Azienda USL Toscana sud-est, sebbene abbia scritto oramai innumerevoli volte al riguardo. Registro, anzi, un assordante silenzio che mi indigna profondamente perchè dimostra una mancanza di rispetto sia nei confronti delle funzioni che svolgo come Sindaco, sia nei confronti dei cittadini che rappresento”.

Inizia così la lettera che questo pomeriggio il Sindaco Alessandro Ghinelli ha inviato al Direttore Generale della Usl Toscana sud-est e per conoscenza al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e al Prefetto di Arezzo Anna Palombi. Una lettera nella quale il Sindaco ribadisce la assoluta necessità, soprattutto nella delicatissima fase di allentamento del lockdown e al fine di avere un corretto e trasparente dettaglio circa la situazione sanitaria legata all’emergenza Covid, di conoscere con esattezza e quotidianamente il numero delle richieste di tampone con indicazione della data e del soggetto richiedente, la data e le modalità organizzative di esecuzione degli stessi, l’esito dell’analisi con indicazione della data di refertazione.

Qualora l’atteggiamento di totale chiusura a queste istanze fin qui riscontrato da parte dell’Azienda dovesse comunque continuare anche dopo quest’ultima richiesta, l’Amministrazione intende inviare un ufficiale della Polizia Municipale presso il dipartimento della Prevenzione del San Donato per la consegna dei dati richiesti e non ancora forniti.

LETTERA DI GHINELLI A D’URSO



