Torna l’influenza dopo un anno e mezzo di ferie…

di Stefano Pezzola

Un inverno con doppia epidemia?

Probabile secondo l’immunologo della Casa Bianca, il dr. Antgony Fauci.

“Se è vero che lo scorso anno il virus dell’influenza non ha circolato, quest’anno può ricominciare a camminare sulle gambe delle persone che hanno ripreso a spostarsi e a viaggiare” ha spiegato invece Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale.

Quindi in concomitanza della circolazione del Covid potremo finalmente dire: E’ Tornata influenza!

La previsione della virostar Fabrizio Pregliasco è che la prossima stagione influenzale “potrebbe essere di media intensità, con un numero compreso tra 4 e 6 milioni di casi: sono numeri indicativi per dire che probabilmente non sarà una stagione pesantissima – aggiungendo – dipenderà anche da quanti si vaccineranno per l’influenza”.

Arrivano quindi due accorati appelli.

Anthony Fauci invita alla somministrazione simultanea della vaccinazione anti influenzale e Covid.

Claudio Cricelli invita le regione a somministrare “i 19 milioni di vaccini antinfluenzali che hanno già prenotato”.

E se si riscontra una sintomatologia riconducibile sia al Covid-19 che all’influenza?

Facilissimo!

“Tamponi combo, che danno risposta in tempo reale e hanno un doppio reagente per Covid e virus antinfluenzali” afferma Cricelli che conclude “una volta escluso il sospetto di coronavirus, si raccomanda la cosiddetta automedicazione responsabile, in accordo con il proprio medico, che monitorerà la situazione“.

Tutto semplicemente meraviglioso!

Passiamo da tachipirina e vigile attesa a automedicazione responsabile .

Soltanto per il nostro bene.

Di chi sia poi la responsabilità non è dato sapere.

